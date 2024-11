Nvidia übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung und Aktienrückgang im Fokus!

Analysten zeigen sich besorgt über die Nachhaltigkeit des Wachstums. Ryan Detrick von der Carson Group weist darauf hin, dass die hohen Erwartungen der Investoren schwer zu halten sind. CEO Jensen Huang betont, dass die neue Generation von Grafikchips, die Blackwell-Serie, in voller Produktion ist und die Nachfrage das Angebot übersteigt. Trotz der Herausforderungen in der Lieferkette und der hohen Margen von über 75 Prozent bleibt die langfristige Perspektive für Nvidia positiv.

Die Reaktion des Marktes auf die Quartalszahlen zeigt, dass selbst beeindruckende Ergebnisse nicht mehr ausreichen, um die Anleger zu begeistern. Nach einem Kursanstieg von über 800 Prozent in den letzten zwei Jahren haben sich die Erwartungen der Investoren angepasst, was zu einer zurückhaltenden Kursreaktion führte. Analysten wie Quincy Krosby von LPL Financial und Jamie Cox von Harris Financial Group betonen, dass es gesund ist, die Realität des Wachstums zu erkennen und nicht von unrealistischen Erwartungen geleitet zu werden.

Insgesamt bleibt Nvidia ein dominanter Akteur im KI-Markt, jedoch könnten die hohen Erwartungen der Anleger kurzfristig eine Belastung darstellen. Langfristig sind die Fundamentaldaten und der Cashflow des Unternehmens weiterhin stark, was die Analysten optimistisch stimmt.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,22 % und einem Kurs von 142,0EUR auf Nasdaq (23. November 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.