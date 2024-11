GameStop: Kommt die nächste Rallye? Insider und Anleger im Fokus!

Die Situation rund um die GameStop-Aktie bleibt spannend, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen in der Aktionärsstruktur. Keith Gill, bekannt als Roaring Kitty, hat in der Vergangenheit durch seine Aktivitäten und Posts die Kurse der Aktie stark beeinflusst. Im Sommer 2023 sorgte er erneut für Aufsehen, als die Aktie nach seinen kryptischen Botschaften wieder anstieg, jedoch bald darauf aufgrund enttäuschender Unternehmenszahlen und der Aussicht auf eine Kapitalerhöhung fiel.

In der Zwischenzeit haben institutionelle Anleger, darunter große Namen wie Vanguard, BlackRock und State Street, ihre Anteile an GameStop erheblich aufgestockt. Aktuell halten institutionelle Investoren etwa 140 Millionen der insgesamt 305 Millionen ausstehenden Aktien, was fast die Hälfte des gesamten Aktienbestands ausmacht. Diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass institutionelle Anleger optimistisch sind und auf eine positive Wende im Unternehmen hoffen.