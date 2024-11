Amazon investiert 8 Milliarden in KI-Startup Anthropic – Ein Gamechanger?

Amazon hat seine Investitionen in das KI-Startup Anthropic, einen bedeutenden Konkurrenten von OpenAI, auf insgesamt 8 Milliarden US-Dollar erhöht. Die jüngste Investition von 4 Milliarden US-Dollar wurde am Freitag bekannt gegeben und macht Amazon zum Minderheitsinvestor in dem Unternehmen mit Sitz in San Francisco. Diese strategische Entscheidung ist Teil von Amazons umfassenderer Strategie, seine Position im Bereich Künstliche Intelligenz zu stärken.

Anthropic hat sich mit seinem Claude-Chatbot als einer der führenden Anbieter im Bereich generative KI etabliert, der in direkter Konkurrenz zu OpenAI’s ChatGPT und Google’s Gemini steht. Der Markt für generative KI wird als äußerst vielversprechend angesehen, mit einem prognostizierten Umsatz von über 1 Billion US-Dollar in den kommenden Jahren. Zu den jüngsten Innovationen von Anthropic gehört eine Computer Use-Funktion, die es KI-Agenten ermöglicht, komplexe Aufgaben am Computer ähnlich wie Menschen zu erledigen.

Die aktuelle Investition folgt auf frühere Engagements von Amazon in Anthropic, die 2023 mit 1,25 Milliarden US-Dollar begannen und im März 2024 um weitere 2,75 Milliarden US-Dollar erhöht wurden. Diese Partnerschaft ist von strategischer Bedeutung, da sie Amazon helfen soll, seine Cloud-Dominanz auszubauen und sich in einem zunehmend umkämpften Markt zu positionieren.

Der Wettbewerb im Bereich Künstliche Intelligenz ist intensiver denn je, mit großen Akteuren wie Google, Microsoft und Meta, die ebenfalls erhebliche Investitionen in KI-Technologien tätigen. Google hat bereits 2 Milliarden US-Dollar in Anthropic investiert und arbeitet an einer umfassenden Cloud-Partnerschaft mit dem Startup.

