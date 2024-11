Revolutionäre Studie: Neue Hoffnung für Blutkrebs-Patienten mit Lu177-PentixaTher!

Am 21. November 2024 gab die Pentixapharm Holding AG bekannt, dass der erste Patient in die klinische Phase-I/II-Studie PENTILULA aufgenommen wurde. Diese Studie, die am Universitätsklinikum Nantes in Frankreich durchgeführt wird, untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit von Lu177-PentixaTher bei Patienten mit rezidivierter oder refraktärer akuter myeloischer Leukämie (AML) und akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL). Die Studie hat eine Laufzeit von 36 Monaten und umfasst bis zu 21 Patienten. Ziel ist es, die maximal tolerierte Dosis sowie wesentliche Wirksamkeitsparameter wie die Gesamtansprechrate zu bestimmen.

Die Studie ist besonders bedeutend, da die Inzidenz von AML und ALL hoch ist, mit etwa 20.000 neuen Fällen jährlich in den USA. Aktuelle Behandlungsmöglichkeiten sind oft mit schweren Nebenwirkungen verbunden, was den Bedarf an neuen, effektiven Therapien erhöht. Lu177-PentixaTher wird erstmals in Kombination mit Lutetium-177 eingesetzt, einem Radioisotop, das bereits bei anderen Krebserkrankungen erfolgreich verwendet wird. Diese innovative Therapie könnte einen wertvollen Beitrag zur Behandlung von Blutkrebs leisten.