Euro auf Talfahrt: Stabilisierungsversuch nach Rekordtief!

Am Donnerstag war der Euro nach einem zunächst ruhigen Handel deutlich gefallen und erreichte mit 1,0462 US-Dollar den tiefsten Stand seit Oktober 2022. Der Referenzkurs der Europäischen Zentralbank wurde auf 1,0526 Dollar festgesetzt. Die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed sind gesunken, mit nur noch 56 Prozent Wahrscheinlichkeit für einen Rückgang um 0,25 Prozentpunkte, während diese eine Woche zuvor bei über 72 Prozent lag. Zinssenkungen verringern die Attraktivität des Euros als Anlagewährung.

Am Freitag hat der Euro einen Stabilisierungsversuch gestartet, nachdem er zuvor auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen war. Zu Beginn des Handels erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tief von 1,0461 US-Dollar, bevor sie sich leicht auf 1,0487 Dollar erholte, was einem Anstieg von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Druck auf den Euro ist seit dem Wahlsieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl im November 2022 gestiegen, als der Kurs noch über 1,09 Dollar lag. Die Märkte haben ihre Erwartungen an eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed reduziert, da Trumps protektionistische Wirtschaftspolitik die Inflation anheizen könnte. Dies führt dazu, dass die Fed vorsichtiger agieren könnte, was dem Dollar zugutekommt, da er als "sicherer Hafen" in einem unsicheren geopolitischen Umfeld gilt.

Am Freitag setzte der Euro seine Talfahrt fort und fiel auf 1,0333 US-Dollar, bevor er sich auf 1,0411 Dollar stabilisierte. Die enttäuschenden Konjunkturdaten aus der Eurozone, insbesondere der Einkaufsmanagerindex von S&P Global, der auf den tiefsten Stand seit zehn Monaten fiel, haben die negativen Aussichten für die Eurozone verstärkt. Diese Entwicklungen stützen die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Gleichzeitig könnten die von Trump geplanten Einfuhrzölle die Inflation in den USA anheizen, was den Spielraum für Zinssenkungen der Fed einschränken würde.

Insgesamt zeigt sich, dass die Unsicherheiten in der Eurozone, insbesondere in Deutschland und Frankreich, sowie die geopolitischen Spannungen, unter anderem durch den Ukraine-Konflikt, die Stabilität des Euros belasten und die Attraktivität des Dollars erhöhen. Die Märkte bleiben angespannt und beobachten die Entwicklungen sowohl in den USA als auch in der Eurozone genau.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 1,042USD auf Forex (22. November 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.