Goldpreis auf Rekordkurs: Steigende Unsicherheiten treiben Nachfrage an!

Am Donnerstag, den 30. November 2023, verzeichnete der Goldpreis an der Londoner Börse einen weiteren Anstieg und erreichte am Nachmittag einen Preis von etwa 2.668 US-Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm). Damit näherte sich der Preis dem Rekordhoch von rund 2.790 Dollar, das am 31. Oktober 2023 erreicht wurde. Die steigenden Preise sind vor allem auf die zunehmende Unsicherheit in geopolitischen Konflikten zurückzuführen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt, wo Russland interkontinentalen Raketen eingesetzt hat. In Zeiten solcher Unsicherheiten suchen Anleger häufig Zuflucht in Gold, was die Nachfrage anheizt.

Analysten von Banken wie UBS und Goldman Sachs äußerten sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Goldpreises und erwarten eine Fortsetzung der Rekordjagd im kommenden Jahr. Ein weiterer Faktor, der den Goldpreis antreibt, ist die steigende Nachfrage von Notenbanken, die besorgt über die Nachhaltigkeit der US-Staatsfinanzen sind. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat umfangreiche Steuersenkungen angekündigt, die das Haushaltsdefizit erhöhen könnten. Zudem könnten sinkende Zinsen den Goldpreis weiter unterstützen, da Gold in einem solchen Umfeld attraktiver wird, da es keine Zinsen abwirft.