Joachim Herz Stiftung investiert 12,6 Mio. Euro in LAIQON AG – Zukunft sichern!

Die LAIQON AG hat bekannt gegeben, dass die Joachim Herz Stiftung als neuer Ankerinvestor in das Unternehmen investiert. Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht wird die Stiftung knapp 10 % des Grundkapitals der LAIQON AG übernehmen, was einer Beteiligung von 9,93 % entspricht. Die Investmentvereinbarung wurde am 22. November 2024 unterzeichnet, und die Barkapitalerhöhung soll einen Bruttoemissionserlös von 12,6 Millionen Euro generieren. Dieser Betrag wird für die Weiterentwicklung der Digital Asset Plattform 4.0 sowie für den Ausbau von Vertriebskooperationen und strategischen Partnerschaften verwendet.

Die Joachim Herz Stiftung verfolgt mit ihrem Engagement eine langfristige Perspektive und möchte die Unternehmensentwicklung sowie das Wachstum der LAIQON AG unterstützen. Die Stiftung sieht großes Potenzial in der Strategie der LAIQON AG, die sich auf die Megatrends Digitalisierung 4.0, KI-Nutzerzentrierung und Nachhaltigkeit in der Finanzbranche konzentriert. Ulrich Müller, Vorstand der Joachim Herz Stiftung, betont, dass die Stiftung die Innovationsstrategie der LAIQON AG teilt und in das Unternehmen investiert, um dessen Rolle als Vorreiter im Bereich Künstliche Intelligenz und nachhaltige Kapitalanlagen zu stärken.