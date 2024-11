Staatsanleihen im Aufwind: Wirtschaftsdaten sorgen für Kursgewinne!

Die deutsche Wirtschaft wuchs im dritten Quartal nur um 0,1 Prozent, was eine Revision der zuvor geschätzten 0,2 Prozent darstellt. Volkswirt Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg kommentierte, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland faktisch stagnieren würde. Positiv sei lediglich die leichte Verbesserung des privaten Verbrauchs, der jedoch hauptsächlich durch den öffentlichen Dienst sowie das Gesundheits- und Erziehungswesen angetrieben wird – Sektoren, die stark von staatlichen Mitteln abhängen.

Am Freitag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen deutlich, nachdem schwache Wirtschaftsdaten aus Deutschland und der Eurozone veröffentlicht wurden. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, legte am Vormittag um etwa 0,5 Prozent auf 133,02 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,26 Prozent fiel. Diese Entwicklungen sind das Ergebnis einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Stimmung in Deutschland, die sich insbesondere im Dienstleistungssektor bemerkbar machte. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor fiel unter die Wachstumsgrenze, was auf eine zunehmende Unsicherheit hinweist.

Zusätzlich zu den deutschen Daten zeigen auch die wirtschaftlichen Indikatoren aus der Eurozone einen Rückgang. Der Einkaufsmanagerindex, der von S&P Global ermittelt wird, fiel auf den tiefsten Stand seit zehn Monaten. Diese Entwicklung wurde als unerwartet negativ wahrgenommen, was die Unsicherheit über die wirtschaftliche Zukunft in der Region verstärkt. Insbesondere die politischen Unsicherheiten in Deutschland und Frankreich sowie die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten tragen zur allgemeinen Verunsicherung bei.

Die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland und Frankreich, die beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone, sind düster. Ökonomen warnen vor einer möglichen Rezession in Deutschland während des Winters. In diesem Kontext wird auch eine mögliche Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Dezember diskutiert, wobei die Märkte nun eine Senkung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausschließen. Diese veränderten Zinserwartungen unterstützen die Kurse von Bundesanleihen und reflektieren die anhaltende Unsicherheit über die wirtschaftliche Stabilität in der Eurozone.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 132,5EUR auf Eurex (22. November 2024, 09:15 Uhr) gehandelt.