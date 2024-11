Knaus Tabbert AG: Neuer CEO Wim de Pundert leitet strategischen Wandel ein!

Die Knaus Tabbert AG hat am 22. November 2024 eine bedeutende personelle Veränderung in der Unternehmensführung bekannt gegeben. Wim de Pundert, der bereits als bedeutender Aktionär und Mitglied des Aufsichtsrates tätig war, wurde mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO und CFO ernannt. Diese Entscheidung ist Teil der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, eine nachhaltige und profitable Zukunft zu sichern. De Pundert bringt über 15 Jahre Erfahrung und tiefes Wissen über die Knaus Tabbert AG mit, was ihn zu einer geeigneten Wahl für diese Doppelrolle macht.

Zusätzlich wurde Radim Ševčík zum neuen Financial Director ernannt, der direkt an de Pundert berichten wird. Ševčík bringt umfangreiche Erfahrungen aus seiner vorherigen Tätigkeit bei renommierten Unternehmen wie der Boston Consulting Group und Merrill Lynch mit. Diese personellen Veränderungen sollen dazu beitragen, die finanzielle Stabilität und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu stärken.