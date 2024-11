CTS Eventim: Rekordumsatz 2024 trotz Analystenenttäuschung!

CTS Eventim AG & Co. KGaA hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 einen Rekordumsatz von 2,027 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 15,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Adjusted EBITDA stieg um 12,1 Prozent auf 322,7 Millionen Euro, was eine Adjusted EBITDA-Marge von 15,9 Prozent ergibt. CEO Klaus-Peter Schulenberg betont, dass das Unternehmen trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds stabil wächst und die Resilienz des Portfolios gestärkt hat.

Das Wachstum wurde durch organische Entwicklungen in Deutschland und anderen europäischen Märkten sowie durch erfolgreiche Akquisitionen, wie die vollständige Konsolidierung des Ticketingunternehmens See Tickets, unterstützt. Auch die Akquisitionen in Chile und Peru haben zur positiven Umsatzentwicklung beigetragen. Die Integrationskosten der neuen Unternehmen haben die langfristige Geschäftsentwicklung nicht beeinträchtigt, und positive Synergieeffekte werden in Zukunft erwartet.