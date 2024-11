Wiener Aktienmarkt: Stabil trotz schwacher Wirtschaftsdaten und Zinssenkungen

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Freitag stabil und schloss mit einem leichten Plus von 0,22 Prozent, was den heimischen Leitindex ATX auf 8.532,66 Punkte brachte. Während die Märkte in Wien moderat zulegten, verzeichneten andere europäische Börsen deutlichere Gewinne. Zu Beginn des Handelstags sorgten schwache Wirtschaftsdaten aus Europa für einen Rückgang der Kurse, doch bis zum Handelsende konnten sich die Märkte wieder erholen.

Die am Vormittag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum enttäuschten die Erwartungen, insbesondere im Dienstleistungssektor, wo der Indikator unter die Wachstumsschwelle fiel. Auch die bereits angeschlagene Industrie zeigte eine weitere Verschlechterung. Diese schlechten Daten erhöhen die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB), was insbesondere die Aktien von Banken unter Druck setzte. In Wien verzeichnete die Raiffeisen International ein Minus von 1,3 Prozent, während die Erste Group und BAWAG nahezu unverändert blieben.