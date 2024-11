Commerzbank beruft Carsten Schmitt als neuen CFO – Was bedeutet das für die Zukunft? Am 21. November 2024 gab die Commerzbank bekannt, dass Carsten Schmitt zum neuen Chief Financial Officer (CFO) berufen wurde. Er tritt die Nachfolge von Bettina Orlopp an, die seit März 2020 als Finanzvorständin tätig war und seit Oktober 2024 …