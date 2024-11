All for One Group: Umsatz und EBIT steigen – Positive Prognose für 2024/25!

Im vierten Quartal 2023/24 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 132,6 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) verdoppelte sich auf 13,4 Millionen Euro, was eine EBIT-Marge von 10,1 % bedeutet. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 betrug das EBIT 28,4 Millionen Euro, was einem Anstieg von 91 % entspricht. Das Periodenergebnis stieg um 64 % auf 18,3 Millionen Euro, und das Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 66 % auf 3,70 Euro.

Die All for One Group SE hat am 22. November 2024 vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 veröffentlicht, die eine deutliche Profitabilitätssteigerung und das Erreichen der Unternehmensguidance zeigen. Der Umsatz stieg um 5 % auf 511,4 Millionen Euro, während die wiederkehrenden Erlöse bei 55 % blieben. Besonders hervorzuheben sind die Lizenzerlöse, die um 35 % auf 33,5 Millionen Euro zulegten, was die hohe Nachfrage nach cloudbasierten SAP S/4HANA-Lösungen widerspiegelt.

Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 32 %, und die Mitarbeiterzahl lag bei 2.810, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. CEO Michael Zitz betonte die hohe Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens, insbesondere im Bereich der SAP-Migrationen, und hob die Dringlichkeit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen hervor.

Die All for One Group erwartet für das Geschäftsjahr 2024/25 ein Umsatzvolumen zwischen 525 und 540 Millionen Euro sowie ein EBIT vor M&A-Effekten in einer Spanne von 36,5 bis 40,5 Millionen Euro. Das Unternehmen rechnet mit einem robusten organischen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, unterstützt durch anorganisches Wachstum in zukunftsträchtigen Bereichen. Die EBIT-Marge soll im Geschäftsjahr 2025/26 über 8 % liegen.

Trotz der positiven Entwicklung sieht sich das Unternehmen geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber, die zu Verzögerungen bei Vertragsabschlüssen führen könnten. Dennoch bleibt die All for One Group optimistisch und gut aufgestellt, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Der endgültige Konzernabschluss sowie der Nachhaltigkeitsbericht werden am 16. Dezember 2024 veröffentlicht.

Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,47 % und einem Kurs von 54,00EUR auf Tradegate (22. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.