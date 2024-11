Beaconsmind übernimmt Swissnet und Lokalee: Strategischer Wachstumsschub!

Beaconsmind AG, ein führender Anbieter von SaaS- und IT-Infrastrukturlösungen, hat am 19. November 2024 die Übernahme des Informations- und Kommunikationstechnologie-Dienstleisters Swissnet AG sowie des in Dubai ansässigen Traveltech-Spezialisten Lokalee bekannt gegeben. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf CHF 21,3 Millionen, die durch eine Kombination aus Aktien, einem Verkäuferdarlehen und Barmitteln finanziert wird. Der Abschluss der Transaktionen wird bis Januar 2025 erwartet.

Analyst Christian Orquera von First Berlin Equity Research hat die Kaufempfehlung für die Beaconsmind-Aktie bekräftigt und das Kursziel von zuvor 14,50 Euro auf 18,50 Euro angehoben. Diese Anpassung folgt auf die Ankündigung der Übernahmen, die als strategisch wichtig für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens angesehen werden. Beaconsmind hat in den letzten Jahren bereits fünf Unternehmen erfolgreich integriert, was das operative und finanzielle Fundament des Unternehmens gestärkt hat und es auf die nächste Wachstumsphase vorbereitet.