Steigende Spannungen: Iran plant neue Zentrifugen trotz IAEA-Druck!

Im aktuellen Streit um das iranische Atomprogramm hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) den Druck auf Teheran erhöht, was zu einer scharfen Reaktion der iranischen Führung führte. Das iranische Außenministerium verurteilte eine kritische Resolution der IAEA, die dem Iran mangelnde Kooperation vorwirft, und kündigte an, neue Zentrifugen zur schnelleren Urananreicherung in Betrieb zu nehmen. Diese Maßnahme weckt Besorgnis, da hoch angereichertes Uran für den Bau von Atomwaffen benötigt wird, was die Befürchtungen nährt, dass der Iran möglicherweise heimlich an Atomwaffen arbeitet.

Die Resolution, die von Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA eingebracht wurde, beauftragt IAEA-Chef Rafael Grossi, bis zum Frühling einen Bericht über ungeklärte Fragen zum iranischen Atomprogramm vorzulegen. IAEA-Inspektoren fordern seit Jahren Erklärungen für Spuren, die auf geheime Atomanlagen hinweisen. Sollte Teheran weiterhin keine Antworten liefern, könnte Grossis Bericht als Grundlage für eine Anrufung des UN-Sicherheitsrats dienen, der neue Sanktionen verhängen könnte. Der Gouverneursrat der IAEA hat jedoch keine Zwangsmaßnahmen durchsetzen können, da der Sicherheitsrat politisch blockiert ist.