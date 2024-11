Erlebnis Akademie AG: Rekordumsatz, aber düstere Umsatzprognose 2024!

Die Erlebnis Akademie AG hat am 22. November 2024 vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht und dabei einen Rekordumsatz von 19,8 Millionen Euro erzielt, was eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (19,5 Millionen Euro) darstellt. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt das Unternehmen hinter den eigenen Erwartungen zurück, insbesondere hinsichtlich der Ertragskraft. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf 0,9 Millionen Euro, im Vergleich zu 1,2 Millionen Euro im Vorjahr. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist eingeschränkt, da im dritten Quartal 2023 ein planmäßiger Anteilsverkauf zu einem zusätzlichen Ertrag führte.

CFO Christoph Blaß äußerte, dass die Besucherzahlen in den Sommermonaten durch extreme Wetterbedingungen beeinträchtigt wurden, was zu einem unregelmäßigen Umsatzverlauf führte. Einige Standorte, wie Krkonoše in Tschechien und Avondale in Irland, konnten jedoch positive Besucherzahlen verzeichnen, was das Potenzial der Erlebnis Akademie unterstreicht. Trotz der besseren Besucherentwicklung im Oktober sieht sich das Unternehmen gezwungen, die Umsatzprognose für 2024 nach unten zu korrigieren. Der erwartete Konzernumsatz wird nun zwischen 24,8 Millionen Euro und 25,3 Millionen Euro liegen, nachdem zuvor eine Bandbreite von 25,8 Millionen Euro bis 29,0 Millionen Euro prognostiziert wurde. Auch das EBIT wird voraussichtlich nur zwischen 0,2 Millionen Euro und 0,7 Millionen Euro liegen, im Vergleich zu den vorherigen Erwartungen von 0,9 Millionen Euro bis 3,5 Millionen Euro.

Die Erlebnis Akademie plant, ihre Standorte weiter auszubauen und neue Attraktionen zu schaffen, um die Besucherzahlen zu steigern. Für die Wintermonate sind Illuminationen an acht Standorten vorgesehen, die sich positiv auf das Besucheraufkommen auswirken sollen. Zudem sind bis zu drei Neuprojekte in Planung, die bis 2027 realisiert werden sollen, einschließlich einer Rutsche in Kanada und eines Abenteuerwaldes in Irland.

CEO Bernd Bayerköhler betonte, dass das Unternehmen aus den Erfahrungen der letzten Jahre gelernt hat und die Entwicklung der Standorte genau beobachtet. Die Erlebnis Akademie zieht weiterhin rund 2,4 Millionen Besucher jährlich an und strebt an, diese Zahl durch gezielte Maßnahmen zu erhöhen. Trotz der Herausforderungen bleibt das Unternehmen optimistisch und sieht Potenzial für zukünftiges Wachstum.

Die Erlebnis Akademie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 3,58EUR auf Tradegate (22. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.