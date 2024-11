Symrise im Fokus: JPMorgan optimistisch, Jefferies warnt vor Risiken!

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Aromenherstellers Symrise mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin hebt hervor, dass das Unternehmen einen besser ausbalancierten Ansatz verfolgt, der sich durch unveränderte Wachstumsambitionen und eine stärkere Disziplin bei Kosten und Portfolio auszeichnet. Diese Einschätzung wurde im Rahmen des Investorentags veröffentlicht, der am 21. November 2024 stattfand. Hockin sieht in der strategischen Neuausrichtung von Symrise eine positive Entwicklung, die das Unternehmen in eine stärkere Position versetzen könnte.

Im Gegensatz dazu hat das Analysehaus Jefferies die Einstufung für Symrise nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Charlie Bentley betont, dass die angehobenen mittelfristigen Margenziele die Ambitionen des neuen Konzernchefs unterstreichen. Dennoch warnt er, dass dieser Wandel möglicherweise zu Lasten des Wachstumsfokus und der bisherigen Unternehmensstrategie der Rückwärtsintegration entlang der Wertschöpfungskette gehen könnte. Dies deutet darauf hin, dass die Veränderungen im Management und die neuen strategischen Ziele sowohl Chancen als auch Risiken für das Unternehmen mit sich bringen.