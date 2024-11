"Positive Fortführungsprognose" für Thyssenkrupp Steel

Duisburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem großen Streit im Sommer um die künftige Aufstellung der Stahlsparte von Thyssenkrupp sollen ein nun fertiggestelltes Sanierungsgutachten und eine neue Finanzierungsvereinbarung den Stahlkochern an Rhein und Ruhr Sicherheit geben - zumindest für die kommenden zwei Jahre.



So sind unabhängige Wirtschaftsprüfer in ihrem sogenannten IDW-S11-Gutachten zu einer "positiven Fortführungsprognose" für Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) gekommen, wie es einem Bericht des "Spiegel" zufolge am Wochenende in "informierten Kreisen" hieß. Das Gutachten betrachtet allerdings nur einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten. Da die positive Prognose nun vorliegt, hat der Thyssenkrupp-Konzern nach Informationen des Magazins eine Finanzierungszusage getroffen, um die finanzielle Lage der Stahltochter zumindest zwei Jahre lang abzusichern.





