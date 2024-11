BVB will mit Kehl verlängern - Ricken verteidigt Sahin Borussia Dortmund will den auslaufenden Vertrag von Sportdirektor Sebastian Kehl verlängern. "Es ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bei der Mitgliederversammlung in Richtung von Kehl. Das …