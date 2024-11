TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenministerium hat eine neue Gesprächsrunde mit EU-Ländern angekündigt. Am kommenden Freitag sollen Vertreter der Islamischen Republik Iran, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens in Genf zusammenkommen, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai iranischen Medienberichten zufolge. Von anderer Seite gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

Laut Baghai werde in der Runde am 29. November an Gespräche angeknüpft, die am Rande der letzten UN-Generalversammlung Ende September geführt worden waren. Dabei soll über den Krieg in Nahost und das Nuklearprogramm gesprochen werden.