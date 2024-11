Schüsse nahe Israels Botschaft in Amman - Schütze getötet Ein Mann hat nahe der israelischen Botschaft in Jordanien das Feuer auf Polizisten eröffnet und ist daraufhin von Sicherheitskräften erschossen worden. Der Mann habe in der Hauptstadt Amman auf eine Polizeistreife geschossen und habe dann versucht, …