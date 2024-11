Juncker für Ende der Grenzkontrollen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Wiedereinführung von Grenzkontrollen in Deutschland und anderen EU-Staaten kritisiert. "Ich hätte gerne, dass das aufhört", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wer denkt, an offiziellen Grenzpunkten Flüchtlinge zuhauf und sonstige mit Haftbefehl ausgestatteten Menschen dingfest zu machen, der irrt sich." Schlepper täten alles, um nicht in offizielle Polizeikontrollen zu geraten. Dies gelte besonders für die Großregion rund um Luxemburg, wo es einen regen Austausch über die Grenzen zu Deutschland, Frankreich und Belgien hinweg gebe.

"Mich stört, dass es so eine normale Sache zu werden scheint, dass man Grenzkontrollen wieder durchführt. Und ich möchte mich nicht daran gewöhnen", sagte Juncker. Deutschland hatte am 16. September wieder Kontrollen an allen deutschen Grenzen eingeführt und dies mit einer Begrenzung der "irregulären Migration" und dem Schutz der inneren Sicherheit begründet. Auch andere EU-Staaten kontrollieren wieder ihre Grenzen.