James-Bond-Filme ab 2025 wieder bei RTL zu sehen

smallvalueinvestor schrieb 20.11.24, 08:19

Selten so einen Stuß gelesen. Solltest lieber ausschlafen, bevor du so etwas schreibest.

Keine einzige Zahl wird analysiert. Lebst halt in deiner eigenen Welt.



Mich interessieren Fakten.



Rechne doch mal den Wert der einzelnen Teile zusammen, dann weiß du Bescheid.



VG



smallvalueinvestor