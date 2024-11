Niemand kann die Klima-Revolution rückgängig machen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Beschlüsse der Weltklimakonferenz als "historisch" begrüßt und vor der Amtsübernahme seines designierten Nachfolgers Donald Trump einen klimapolitischen Rückfall in alte Zeiten für aussichtslos erklärt. "Mögen manche auch versuchen, die in den USA und weltweit laufende Revolution sauberer Energien zu leugnen oder zu verzögern, niemand kann sie rückgängig machen - niemand", betonte Biden in einer Stellungnahme nach Abschluss der Konferenz in Aserbaidschan.

Vor dem Hintergrund des anstehenden Machtwechsels im Weißen Haus gibt es Befürchtungen, dass sich die USA als politisch und wirtschaftlich einflussreichstes Land der Erde unter Trumps Führung praktisch von jeglichen Klimaschutz-Ambitionen verabschieden könnten. Während seiner ersten Amtszeit hatte der Republikaner den - später von Bidens Regierung wieder rückgängig gemachten - Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen verfügt und zum Entsetzen von Fachleuten wissenschaftliche Fakten zur Erderwärmung und ihren katastrophalen Folgen negiert. Im zurückliegenden Wahlkampf kündigte Trump unter anderem einen drastischen Ausbau der Öl- und Erdgasförderung der USA an.

Biden brachte seine Erwartung zum Ausdruck, dass die Vereinigten Staaten den Kampf gegen die Klimakrise auch in den kommenden Jahren fortsetzen werden - "durch unsere Bundesstaaten und Städte, unsere Unternehmen und unsere Bürger, unterstützt durch Gesetze von Dauer". Die künftige Regierung führte er in seiner Aufzählung nicht auf./mk/DP/he