G20-Gipfel uneinig Provoziert Joe Biden jetzt kurz vor seinem Ausscheiden den 3. Weltkrieg? +++Ukraine benutzt amerikanische und britische Mittelstreckenraketen+++Das Eskalationspotential in der Ukraine erhöht sich enorm+++Scholz will weiterhin keine Mittelstreckenraketen schicken, Merz und Lindner schon+++G20-Gipfel uneinig+++BRICS als Gegenpol zur G7+++Haftbefehl für Netanjahu+++Israel greift Stützpunkte in Syrien an+++Weltbörsen noch unbeeindruckt vom Eskalationspotential +++Nvidia mit sensationellem Rekordergebnis+++Bitcoin 100.000 USD+++Ripple geht durch die Decke+++Osteuropabörsen als Outperformer+++Balkanländer als Fels in der Brandung++Jetzt in Kasachstan investieren über Freedom Broker+++