Landtagswahl Rechte FPÖ in Österreich legt massiv zu In Österreich verbuchen die Rechtspopulisten einen weiteren deutlichen Sieg. Bei der Landtagswahl in der Steiermark erreicht die rechte FPÖ laut ORF-Hochrechnung mit 35,4 Prozent mit weitem Abstand den ersten Platz. Das Ergebnis bedeutet ein Plus …