Kretschmer schließt Wechsel nach Berlin aus

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer strebt nach der Bundestagswahl keinen Wechsel nach Berlin an. In einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" antwortete der CDU-Politiker auf die Frage, ob ein Bundesminister Kretschmer nach der Wahl ausgeschlossen sei: "Ja! Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die Koalitionsverhandlungen im Dezember zum Abschluss bringen und eine neue Regierung bilden." CDU und SPD streben in Sachsen eine Minderheitsregierung an.

Kretschmer schloss erneut eine Zusammenarbeit mit der AfD aus - obwohl Schwarz-Rot im Landtag in Zukunft auf Stimmen der Oppositionsparteien angewiesen sein wird. "Es gibt mit denen keine Zusammenarbeit, das sind Menschen, die unserem Land schaden", sagte der 49-Jährige zur AfD. Man müsse jedoch mit ihnen reden, "weil man ihnen so auch das Märtyrermoment nimmt".