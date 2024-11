Millennial kündigt Privatplatzierung von 11.250.000 Einheiten mit einem Erlös von 3.375.000 $ an

Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden zur Finanzierung der weiteren Exploration und Erschließung des Kaliprojekts Banio sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

Verwandte Parteien:

Ein Insider (der "Insider Placee") des Unternehmens beteiligt sich an der Privatplatzierung von 10.000.000 Einheiten (die "Insider Units"). Der Kauf durch den Insider-Placee stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Die Ausgabe dieser 10.000.000 Einheiten ist von den formalen Bewertungs- und Genehmigungserfordernissen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da es sich um eine Barausschüttung von Wertpapieren handelt und der faire Marktwert der an den Insider Placee ausgegebenen Einheiten und die von ihm gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen. Für die Zwecke der Ausnahmen gemäß MI 61-101 ist das Unternehmen nur an der Börse notiert.

Ungeachtet der obigen Ausführungen muss die Gesellschaft die Zustimmung der Aktionäre zum Kauf von Anteilen durch den Insider-Placee im Rahmen der Exchange Policy 4.1 einholen, wie nachstehend beschrieben.

Genehmigung der Aktionäre für die Schaffung einer Kontrollposition:

Der Abschluss der Privatplatzierung wird dazu führen, dass der Insider Placee mehr als zwanzig (20) Prozent der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens hält.

Infolgedessen ist die Gesellschaft gemäß der Börsenrichtlinie 4.1 verpflichtet, die Zustimmung der Aktionäre zum Kauf der Anteile durch den Insider-Placee einzuholen. Es wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft diese Genehmigung der Aktionäre auf ihrer nächsten Jahreshauptversammlung am 7. Februar 2025 (die "Hauptversammlung") einholen wird.

