Wechsel an Unternehmensspitze

chinadotcom schrieb 19.11.24, 19:01

Hey Leute

ich verstehe nicht, warum hier das offensichtliche Szenario nicht beleuchtet wird. Der Grossaktionär schüttet. Die Heuschrecke hat das Unternehmen an die Börse gebracht und steigt nunmehr aus…

Wir werden noch eine ganze Weile Druck auf dem Kessel haben…

Deswegen kann man ruhig um die 20 Euro einsammeln.



Hier noch einige Impressionen



Industrialisierung und Beschleunigung der Produktion

Die Produktion von Panzergetrieben wird an zwei Hauptstandorten ausgebaut und optimiert:

In Augsburg, Deutschland

In Muskegon, Michigan, USA

Dieser Ausbau zielt darauf ab, die Effizienz zu steigern und die Lieferzeiten zu verkürzen1.

Globales Produktionsnetzwerk

Renk verfügt über ein leistungsfähiges globales Produktionsnetzwerk mit:

21 Standorten weltweit

14 Produktions- und Instandhaltungsstandorten in 9 Ländern

5 zusätzlichen internationalen Vertriebs-, Service- und F&E-Niederlassungen2

RENK Produktionssystem

Das Unternehmen hat ein eigenes Produktionssystem entwickelt, das nun weltweit ausgerollt wird:

Erfolgreich weiterentwickelt und skaliert am Standort Augsburg

Umstellung der Produktion am Standort Muskegon, USA, erfolgreich gestartet

Geplanter Rollout auf alle Standorte zur Schaffung zusätzlicher Synergien und Stärkung der standortübergreifenden Zusammenarbeit2

Wachstumsstrategie

Der Ausbau der Kapazitäten ist Teil einer umfassenden Wachstumsstrategie:

Mittelfristiges Ziel: Verdoppelung des Konzernumsatzes auf etwa 2 Mrd. €

Angestrebtes jährliches Umsatzwachstum von 15%

Fokus auf Expansion in Kernmärkten wie Europa und USA sowie Erschließung weiterer wachstumsstarker Märkte2

Technologische Weiterentwicklung

Neben dem Kapazitätsausbau konzentriert sich Renk auf die Stärkung seiner Technologieführerschaft:

Schwerpunkte: Elektrifizierung, Hybridisierung und Digitalisierung

Ziel: Verbesserung der Mobilität von Streitkräften und Erweiterung des technologischen Portfolios2

Der Ausbau der Produktionskapazitäten bei Renk AG ist eine Reaktion auf die steigende Nachfrage, insbesondere im militärischen Bereich, und soll das Unternehmen für zukünftiges Wachstum positionieren.



Alles aus externen Quellen…