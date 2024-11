Kontron mit 75%-Chance: Ist das die Trendwende für den Hidden Champion?

Es war bereits die zweite gute Nachricht innerhalb weniger Tage, die die Anleger des Augsburger Tech-Konzerns Kontron aufhochen ließ. Der IT-Dienstleister wird eine Plattform für das Stellwerkssystem eines führenden europäischen Signaltechnik-Anbieters entwickeln. Das Auftragsvolumen: beeindruckende 65 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2023 erwirtschaftete Kontron Erlöse von 1,2 Milliarden Euro, ein Niveau, das 2024 bereits nach neun Monaten fast erreicht ist – auch dank der Übernahme der Katek-Gruppe.

Kontron entwickelt Hardware und Software für den Megatrend Internet of Things (IoT). Die Produkte des Unternehmens stecken in zahlreichen Geräten, beispielsweise in Smart-Home-Anwendungen. Ein Geschäft, dem eine vielversprechende Zukunft vorhergesagt wird. "In naher Zukunft sehe ich unsere Märkte mit Smart Homes, Smart Cars, Smart Factories, Smart Trains und vielen weiteren intelligenten Maschinen stark wachsen", sagt CEO Hannes Niederhauser dazu.