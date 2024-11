ROUNDUP Landtagswahl: Rechte FPÖ in Österreich legt massiv zu In Österreich verbuchen die Rechtspopulisten einen weiteren deutlichen Sieg. Bei der Landtagswahl in der Steiermark erreicht die FPÖ laut dem vorläufigen Ergebnis mit 35 Prozent mit weitem Abstand den ersten Platz. Das bedeutet ein Plus von 17,5 …