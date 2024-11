Bei seinem europäischen Innovationstag 2024 wirbt Huawei für eine verstärkte Zusammenarbeit, um das Potenzial Europas zu erschließen

Paris (ots/PRNewswire) - Huawei war Gastgeber des Europe Innovation Day 2024 in

Paris - einer Veranstaltung, bei der Führungskräfte der europäischen

Tech-Branche, Wirtschaftsvertreter und Innovationsexperten Möglichkeiten für

eine grenz- und branchenübergreifende Zusammenarbeit erkundeten. Unter dem

diesjährigen Motto "Unleashing the Potential of European Innovation" befasste

sich der Event mit den wichtigsten Herausforderungen des digitalen Wandels in

Europa und zeigte Strategien zur Stärkung regionaler Ökosysteme und zur

Verbesserung der globalen Wettbewerbsfähigkeit auf.



Durch Zusammenarbeit den digitalen Fortschritt in Europa vorantreiben







erklärte: "Innovation ist nie ein Alleingang, sondern beruht auf der

Zusammenarbeit und dem Austausch zwischen allen Beteiligten." Wie er betonte,

floriere die digitale Innovation dann, wenn sich globale Partner und Kunden mit

unterschiedlichen Perspektiven zusammentun und so Energie und Schwung in die

gemeinsamen Bemühungen bringen.



Nicola Caputo, Regionalminister von Kampanien (Italien) und Mitglied des

Europäischen Ausschusses der Regionen, wies auf die Herausforderungen hin, mit

denen Europa bei der digitalen Transformation konfrontiert ist, wie etwa die

unzureichende digitale Kompetenz, die schleppende kommerzielle Nutzung und die

uneinheitliche 5G-Abdeckung. Er forderte die Regierungen dazu auf, die

grenzüberschreitende Zusammenarbeit auszuweiten, um die globale

Wettbewerbsfähigkeit Europas in der digitalen Wirtschaft zu steigern.



Ximo Puig, der ständige Vertreter Spaniens bei der OECD, kommentierte: "Im

Wesentlichen ist Innovation ein Framework. Regierungen, Unternehmen und die

Gesellschaft müssen dieses Framework nutzen, um gemeinsam die langfristige

Entwicklung zu fördern und eine vollständig vernetzte Welt aufzubauen."



Laurent Lafforgue, ein renommierter Mathematiker bei Huawei Technologies France,

sagte: "Der rasche Fortschritt der technologischen Innovation beruht auf soliden

Grundlagentheorien. Eine solide theoretische Forschung ist unerlässlich, um

einen nachhaltigen und langfristigen technologischen Fortschritt zu erzielen."



Huawei verpflichtet sich zu langfristigen Investitionen



"Innovation ist ein langfristiger Prozess", erklärte Yu Liang, Vice President

bei Huawei Cloud Global Ecosystem. Er bekräftigte das Engagement von Huawei für

die Förderung einer offenen Zusammenarbeit, die sowohl gesellschaftliche als

auch kommerzielle Werte schafft. Yu kündigte außerdem die Partnerschaft von

Huawei mit Station F an, um ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Seite 2 ► Seite 1 von 2



Jesus Contreras, Chief Operations and Financial Officer bei EIT Digital,erklärte: "Innovation ist nie ein Alleingang, sondern beruht auf derZusammenarbeit und dem Austausch zwischen allen Beteiligten." Wie er betonte,floriere die digitale Innovation dann, wenn sich globale Partner und Kunden mitunterschiedlichen Perspektiven zusammentun und so Energie und Schwung in diegemeinsamen Bemühungen bringen.Nicola Caputo, Regionalminister von Kampanien (Italien) und Mitglied desEuropäischen Ausschusses der Regionen, wies auf die Herausforderungen hin, mitdenen Europa bei der digitalen Transformation konfrontiert ist, wie etwa dieunzureichende digitale Kompetenz, die schleppende kommerzielle Nutzung und dieuneinheitliche 5G-Abdeckung. Er forderte die Regierungen dazu auf, diegrenzüberschreitende Zusammenarbeit auszuweiten, um die globaleWettbewerbsfähigkeit Europas in der digitalen Wirtschaft zu steigern.Ximo Puig, der ständige Vertreter Spaniens bei der OECD, kommentierte: "ImWesentlichen ist Innovation ein Framework. Regierungen, Unternehmen und dieGesellschaft müssen dieses Framework nutzen, um gemeinsam die langfristigeEntwicklung zu fördern und eine vollständig vernetzte Welt aufzubauen."Laurent Lafforgue, ein renommierter Mathematiker bei Huawei Technologies France,sagte: "Der rasche Fortschritt der technologischen Innovation beruht auf solidenGrundlagentheorien. Eine solide theoretische Forschung ist unerlässlich, umeinen nachhaltigen und langfristigen technologischen Fortschritt zu erzielen."Huawei verpflichtet sich zu langfristigen Investitionen"Innovation ist ein langfristiger Prozess", erklärte Yu Liang, Vice Presidentbei Huawei Cloud Global Ecosystem. Er bekräftigte das Engagement von Huawei fürdie Förderung einer offenen Zusammenarbeit, die sowohl gesellschaftliche alsauch kommerzielle Werte schafft. Yu kündigte außerdem die Partnerschaft vonHuawei mit Station F an, um ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes