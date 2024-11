Pistorius spricht mit Partnern über Verteidigungsfähigkeit

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kommt an diesem Montag in Berlin mit seinen Kollegen aus Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien zusammen. Die Minister wollen über Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit und Verteidigung in Europa beraten. Dabei dürfte auch der Einsatz einer für ganz Europa gefährlichen neuen russischen Mittelstreckenrakete gegen die Ukraine eine wichtige Rolle spielen.

Das Treffen von Pistorius mit seinen Kollegen Sébastien Lecornu (Frankreich), John Healey (Großbritannien), Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Polen) und Guido Crosetto (Italien) hat eine besondere Bedeutung auch vor dem Hintergrund der im Januar anstehenden Amtsübernahme des wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump. Trump verlangt, dass Europa wesentlich mehr Geld in die eigene Sicherheit steckt.

Die Ukraine hatte kürzlich dem Vernehmen nach ATACMS-Raketen aus US-Produktion und britische Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow auf Militärziele in Russland gefeuert. Kremlchef Wladimir Putin ließ die ukrainische Millionenstadt Dnipro am Donnerstagmorgen mit einer neuen Mittelstreckenrakete angreifen. Die als Oreschnik (deutsch: Nussstrauch) bezeichnete Rakete sei weltweit einzigartig, lobte er und kündigte eine Serienproduktion an. Moskau zufolge soll die Rakete mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen und unerreichbar für Flugabwehrsysteme sein. Experten gehen davon aus, dass die Rakete technisch gesehen auch mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden könnte./bk/DP/he