Aktionäre von Borussia Dortmund stimmen über Ausschüttung ab

DORTMUND (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund treffen sich am Montag (11.00 Uhr) in der Westfalenhalle zu ihrer Hauptversammlung. Nach dem zweitbesten Finanzergebnis der Vereinsgeschichte im Geschäftsjahr 2023/2024 mit einem Gewinn von über 44 Millionen Euro und einem Umsatz von 607 Millionen Euro zeigte sich die BVB-Geschäftsführung bei der Vorstellung der Zahlen im August sehr zufrieden.

Auf der Tagesordnung stehen außerdem Wahlen zum Aufsichtsrat der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA. Neu in das Gremium soll der ehemalige BVB-Spieler und Manager Michael Zorc ziehen. Bei der Entlastung der Geschäftsführung will sich der Dachverband der kritischen Aktionäre quer stellen. Er stört sich, wie auch Teile der Fanszene, an einem Werbevertrag mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall , den der BVB abgeschlossen hat.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte zuletzt beklagt, dass sich die sportlichen und finanziellen Erfolge der vergangenen Jahre mit der Vizemeisterschaft in Saison 2022/2023 und dem Erreichen des Finales in der Champions League in London gegen Real Madrid nicht im Aktienkurs widerspiegeln. Die BVB-Aktie lag zu Beginn der Corona-Pandemie, die mit großen finanziellen Verlusten verbunden war, noch bei über 9,30 Euro. Zuletzt wurde die Aktie im November bei knapp über 3,00 Euro gehandelt./lic/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,23 auf Lang & Schwarz (24. November 2024, 19:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +8,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,06 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 26,96 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 5,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1100 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 687,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 630,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 750,00EUR was eine Bandbreite von +1,07 %/+20,33 % bedeutet.