In Südkorea verhandeln UN-Staaten über ein globales Plastikabkommen

BUSAN (dpa-AFX) - Im südkoreanischen Busan beginnt an diesem Montag die mutmaßlich finale Verhandlungsrunde für das geplante UN-Plastikabkommen. Insgesamt sieben Tage werden Delegierte aus über 170 Staaten die letzten Details über ein Abkommen aushandeln, welches die wachsende Plastikverschmutzung in den Meeren und an Land mit verbindlichen Vorgaben aufhalten soll.

In vier Verhandlungsrunden wurde zuvor ein Textentwurf erarbeitet, der jedoch nach wie vor etliche ungeklärte Passagen und offene Streitpunkte enthält. Viele Staaten, darunter Saudi-Arabien und China, hatten sich stets in der Vergangenheit gegen strikte Vorgaben zur Begrenzung der Plastikproduktion ausgesprochen. Sie fordern stattdessen einen Fokus des Abkommens auf die Frage nach effizienter Abfallwirtschaft.

Weltweit werden laut OECD jährlich knapp 400 Millionen Tonnen Plastikmüll verbraucht, Tendenz steigernd. In Deutschland fallen nach Informationen des Bundesumweltamts knapp 6 Millionen Tonnen an Kunststoffabfällen an./fk/DP/he