UBS stuft VINCI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach einer Investorenveranstaltung eines Bereichs mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Vinci Energies sei eine Erfolgsstory, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag der Sparte. Die Profitabilität sei die beste der Branche in Europa und die Rendite (ROCE) imposant. Auf der Veranstaltung hätten die Franzosen gut herauskristallisiert, wie man durch Zukäufe wachsen kann, ohne dabei zu große Risiken einzugehen./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2024 / 11:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2024 / 11:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 101,2EUR auf Lang & Schwarz (25. November 2024, 07:12 Uhr) gehandelt.



