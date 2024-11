Der DAX und die 19.300er Marke – Anleger blicken schon auf 2025

Andernfalls dürfte sich die Schaukelbörse der vergangenen drei Wochen mit der Gefahr weiterer Korrekturen zunächst fortsetzen.

Da an der Börse die Zukunft gehandelt wird, versuchen Anleger nun die Entwicklung der drei Kernthemen China, Trump und Neuwahlen in Deutschland für das Jahr 2025 einzuschätzen. Während die Lage heute noch düster erscheint, könnte sie sich bis zum Sommer kommenden Jahres durchaus aufgehellt haben, wenn der erste Schock über Trumps Regierungsvorhaben verdaut ist, die chinesische Wirtschaft ihre Lager abgebaut hat, wieder stärker wächst und eine neue Regierung in Berlin ihre Arbeit aufgenommen hat. Die Kurse werden nicht dann erst reagieren, sondern schon jetzt. Ob die Spekulation aufgeht, wird sich aber erst später zeigen.