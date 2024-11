Entscheidung bei 1,60 AUD

Übergeordnet steckt EUR/AUD seit Sommer 2023 in einem breit angelegten Abwärtstrend fest, innerhalb dessen es zu Verlusten auf 1,5998 AUD bis Ende Juni dieses Jahres gekommen war. Ein anschließender Ausbruchsversuch im August scheiterte, im Anschluss stellte sich eine SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 1,6155 AUD ein. Dieses Konstrukt wurde schließlich am Donnerstag durch eine große rote Tageskerze aufgelöst und brachte Abschläge auf 1,5966 AUD hervor. Doch weitere Rückfallrisiken resultierend aus der Berechnung der SKS-Formation sind als hoch einzustufen, weshalb weitere Abschläge zwingend erwartet werden müssen.

Kommt es demnach zu einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb von 1,5966 AUD, müsste als weitere Unterstützung das Junitief aus 2023 bei 1,5849 AUD zum Einsatz kommen, was zeitgleich eine vollständige Umsetzung der vorausgegangenen SKS-Formation bedeuten würde. Bestehende Short-Positionen sollten dagegen ein Stück weit enger abgesichert werden, aber auch der Erlös von Teilgewinnen wäre an dieser Stelle nicht verkehrt. Auf der Oberseite blockiert dagegen die einstige Nackenlinie der Formation bei 1,6155 AUD einen nachhaltigen Anstieg des Paares EUR/AUD, eine längere Aufwärtsbewegung an 1,6744 AUD kann nach heutigem Kenntnisstand erst oberhalb von 1,6356 AUD abgeleitet werden.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz:

Fazit Durch das noch nicht vollständig ausgeschöpfte Korrekturpotenzial resultierend aus der SKS-Formation bleiben weitere Rückfallrisiken auf 1,5849 AUD bei dem vorgestellten Währungspaar präsent. Durch ein neuerliches Investment unterhalb der aktuellen Jahrestiefs beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DJ94LV ließe sich noch einmal eine Renditechance von 70 Prozent erwirtschaften, rechnerisches Ziel des Scheins läge am Ende bei 2,57 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig dann aber den Bereich von 1,6057 AUD nicht unterschreiten, dies käme im vorgestellten Schein einem Stopp-Kurs von 1,28 Euro gleich. Als Anlagehorizont sind wieder nur wenige Stunden bis Tage anzunehmen, entsprechend engmaschig sollte der Basiswert bei einem Investment beobachtet werden.