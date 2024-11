Erholung beim Ölpreis: Neubewertung für BP, Shell & Co?

Die Rohstoffmärkte stehen ganz im Zeichen der Geopolitik. Die Verschärfung des Konflikts in der Ukraine hat die Angstbarometer ausschlagen lassen. In erster Linie profitierten hierdurch Brent Oil und Gold. Gold wiederum zog Silber mit nach oben. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Weihnachtsrallye o. Abverkauf? - Goldpreis vor der Entscheidung. Barrick Gold mit knackigen Kursgewinnen“ und „Schock überwunden? - Gold zieht Silberpreis mit nach oben. Silberproduzenten im Fokus“ .

Brent Oil noch nicht über dem Berg

Der jüngste Anstieg bei Brent Oil kaschiert ein wenig die angespannte fundamentale Lage, mit der der Ölsektor gegenwärtig konfrontiert ist. Ambivalente Konjunkturdaten (vor allem chinesische), die Stärke des US-Dollars und nicht zuletzt Sorgen vor einem steigenden Angebot belasten Brent Oil und WTI Oil. Die Belastungsfaktoren traten in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt jedoch in den Hintergrund; zumindest temporär. Der schwelende Brandherd im Nahen und Mittleren Osten trägt ebenfalls zur Nervosität bei.

US-Ölproduktion „schwächelt“ ausnahmsweise

Die EIA (Energy Information Administration) vermeldete für die Woche zum 15. November im Vergleich zur Vorwoche einen Anstieg der US-Rohöllagerbestände um 0,5 Mio. Barrel auf 430,3 Mio. Barrel. Die Ölförderung in den USA reduzierte sich hingegen im Berichtszeitraum. Die EIA gab die Ölförderung für die Woche zum 15. November mit 13,2 Mio. bpd an, nach 13,4 Mio. bpd in der Vorwoche.

Fazit

Ungeachtet der übergeordneten Probleme präsentierte sich Brent Oil in den letzten Handelstagen überaus robust. Die wichtige Unterstützungszone 70 US-Dollar / 68 US-Dollar stellte einmal mehr ihre Relevanz unter Beweis. Der Preisanstieg führte Brent C.O. an die wichtige Marke von 75 US-Dollar heran. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte es kurzfristig bis in den Preisbereich von 81,4+ US-Dollar gehen. Hier dürfte Brent Oil allerdings auf erbitterten Widerstand treffen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Bereits ein Rücksetzer unter die 68 US-Dollar würde die Lage deutlich verschärfen.

BP, Shell & Co. vor Neubewertung?

Die Aktienkurse der Ölproduzenten profitierten vom jüngsten Anstieg der Ölpreise; so auch der Kurs von BP.

Im oberen Chart (Chart in Euro) wird deutlich, dass die Aktie einen eminent wichtigen Kursbereich erreicht hat. Seit dem April-Hoch dominiert ein veritabler Abwärtstrendkanal. Der Rücksetzer unter die 4,5 Euro ließ nicht viel Gutes erwarten. Eine Bewegung in Richtung 4,2+ Euro schien unausweichlich. Doch so schlimm wurde es nicht. BP drehte oberhalb von 4,2 Euro nach oben ab und leitete eine Erholung ein. Aktuell „klopft“ die BP-Aktie an der Oberseite des Abwärtstrendkanals. Sollte der Ausbruch gelingen, würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 5 Euro / 5,2 Euro eröffnen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

