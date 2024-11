erfolgreiche Erprobung der chinesischen Technologie für den intelligenten Schildvortrieb

Nach über 2,000 Arbeitsmetern wurde das System für den intelligenten Schildvortrieb V2.0 in die „Pioneer"-Schildmaschine integriert, wodurch die Effizienz und die Qualität des Baus erheblich verbessert wurden.

Der Chongtai-Yangtze-Tunnel ist mit einer Geschwindigkeit von 350 km/h der schnellste Unterwassertunnel der Welt. Die Strecke ist insgesamt 14,25 km lang, darunter ein 13,20 km langer Schildabschnitt.

Der Tunnel wird von der Shanghai-Hangzhou High-Speed Railway Passenger Transport Co., Ltd. verwaltet und ausschließlich von der China Railway Tunnel Group (CRTG) gebaut. Er ist ein einlöchriges, zweigleisiges Bauwerk mit einem Schilddurchmesser von 15,4 m und einem Außendurchmesser der Tunnelsegmente von 14,8 m. Damit ist er der Tunnel mit dem weltweit größten Durchmesser für Hochgeschwindigkeitszüge.

Der Tunnel befindet sich an der tiefsten Stelle des Jangtse-Flusses und hat einen maximalen Wasserdruck von 0,9 MPa. Er verbindet den Bezirk Chongming in Shanghai mit der Stadt Taicang in der Provinz Jiangsu.

Der Tunnel ist mit einer Länge von 11,325 km der längste der Welt. Beim Bau des Tunnels wurden neun wichtige intelligente Bautechnologien entwickelt und angewendet, darunter intelligente Wahrnehmung, Planung, Vorfertigung, Aushub, Installation, Bau, Umweltkontrolle, Transport und Management. Für die automatisierte Produktion von Schildtunnelsegmenten und Bogensegmenten wurde ein intelligentes Werk errichtet, das die erste Produktionslinie für Bogensegmente in China darstellt.

Die vollintelligente Schildmaschine „Pioneer" hat inzwischen über 2,600 m Aushubarbeiten abgeschlossen und durchquert das Schutzgebiet für die Keimplasma-Ressourcen des Jangtse-Flusses mit autonomem, sicherem und stabilem „bedienten aber unbemannten" Betrieb.

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Shanghai-Chongqing-Chengdu ist ein wichtiger Teil des chinesischen Hochgeschwindigkeitsnetzes mit acht vertikalen und acht horizontalen Strecken. Mit der Fertigstellung des Chongtai Yangtze River Tunnels können Hochgeschwindigkeitszüge erstmals den Jangtse ohne Abbremsung überqueren, wodurch eine neue Schnellfahrstrecke zwischen dem Großraum Shanghai und dem Großraum Nanjing entsteht. Dieses Projekt ist von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nationalen „Belt and Road"-Initiative, die Optimierung des Eisenbahnnetzes entlang des Jangtse-Flusses und die Förderung einer hochwertigen integrierten Entwicklung des Jangtse-Deltas.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2565218/Shield_Tunneling_Construction_Site_Chongtai_Yangtze_River_Tunnel.jpg

