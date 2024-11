EU braucht Erdgas aus Europa

Chris Cornelius, Chairman und CEO von CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) spricht viel über Technik und operative Aufgaben und kaum über Abnahmeverträge und Finanzierungshürden – eigentlich klassische Betätigungsfelder für Explorer-CEOs.

Cornelius kann etwas anbieten, was derzeit so gefragt ist wie lange nicht: Erdgas aus Europa. Das kanadische Unternehmen entwickelt eine bedeutende Gaskondensat-Ressource im Süden Ungarns: Das Tight Gas Sandprojekt Kiskunhalas.

Gas aus Europa ist gefragt - CanCambria entwickelt Projekt in Ungarn

Kiskunhalas ist Teil der Tight-Gas-Ressourcen des tiefen Pannonischen Beckens - einem geologischen "Superbecken". Es gilt in der Branche als Gebiet mit großem Potenzial für die Erschließung großer, tief liegender Tight-Gas-Sandsteinlagerstätten. In der Region gibt es bereits viele flache Öl- und Gasfelder. Die aktuelle Generation der Explorationsunternehmen richtet ihren Blick jedoch weiter in die Tiefe und nimmt die dortigen Vorkommen ins Visier.

„CanCambria konzentriert sich auf qualitativ hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten“, erläutert Cornelius. Diesen direkten Zugang gewährleistet die bestehende Pipeline-Infrastruktur mit leicht verfügbarer Kapazität zur Abnahme und Lagerung in der gesamten Region.

Um Abnehmer muss sich CanCambria in absehbarer Zeit wenig Sorgen machen. Ungarn selbst verbraucht viel Gas: In rund 80 % der Gebäude des Landes wird die Energieversorgung mit Erdgas betrieben. 80-85 % des Erdgases werden aus Russland importiert.

Doch Ungarn setzt verstärkt auf heimische Produktion, auch wenn ein Abkommen mit Russland über die Lieferung von Gas über die Turkstream-Pipeline 2023 noch einmal aufgestockt wurde. Vergleichbar mit den Bestrebungen der Türkei versucht Budapest, eine neue – gewichtigere – Rolle auf den europäischen Energiemärkten einzunehmen.

Ungarn strebt neue Rolle auf Europas Energiemärkten an

Dafür liegt Ungarn strategisch günstig. Die Verbindungskapazitäten mit vielen Nachbarländern waren bereits im Sommer bis zum Jahresende ausgebucht: Die geografisch weniger günstig gelegenen Länder Mittel- und Osteuropas füllen ihre Gasspeicher.