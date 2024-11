audius: Starkes Gewinnwachstum in Q3

Auf Neunmonatssicht überwiege allerdings noch die schwache Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahrs und hier insbesondere des ersten Quartals. Während die Gesamtleistung immerhin um 6,2 Prozent auf 61,9 Mio. Euro gewachsen sei, liege das EBITDA nach neun Monaten um 16 Prozent unter dem Vorjahreswert. Beim EBIT betrage der Rückgang 23 Prozent (auf 3,7 Mio. Euro).

Auch für das Gesamtjahr sei ein EBITDA-Rückgang zu erwarten. Die bestätigte und im Hinblick auf die Gesamtleistung nun auf rund 83 Mio. Euro konkretisierte Prognose (bisher: unter 85,0 Mio. Euro) sehe ein EBITDA zwischen 7,0 und 7,5 Mio. Euro vor, nach 7,6 Mio. Euro im Vorjahr.

Ursächlich dafür seien vor allem zwei Effekte. Einerseits sei die Auslastung zu Jahresanfang außergewöhnlich schwach gewesen. Das habe sich inzwischen zwar gebessert, aber die Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis können nicht mehr vollständig kompensiert werden, so die Analysten. Andererseits haben sich die neuen Geschäftsbereiche AWS/ Cloud sowie Mobile Device Management in dem schwierigen konjunkturellen Umfeld spürbar langsamer entwickelt als ursprünglich geplant, weswegen sie nach wie vor Anlaufverluste erwirtschaften. Durch einen flexibleren Personaleinsatz habe die Auslastung aber auch hier inzwischen verbessert werden können, darüber hinaus berichte audius von „nachhaltigen Erfolgen“ im Vertrieb. Vor diesem Hintergrund rechne das Unternehmen für das nächste Jahr mit der Rückkehr zum Profitabilitätsniveau der Vorjahre.

Die Analysten kalkulieren zwar mit einer langsameren Erholung der Profitabilität, sehen audius aber gleichwohl auf einem guten Weg, zumal der hohe Auftragsbestand von 76,3 Mio. Euro die starke Nachfrage unterstreiche.

In Reaktion auf die Neunmonatszahlen haben die Analysten ihre Schätzungen und damit auch das Kursziel geringfügig abgesenkt, doch das ändere nichts an der grundsätzlich sehr positiven Einschätzung des Unternehmens. audius verfüge über eine etablierte und starke Stellung in attraktiven Märkten, verfolge eine bewährte Wachstumsstrategie, könne einen überzeugenden Track-Record, eine kerngesunde Bilanz sowie eine stabile und erfahrene Führungsmannschaft vorweisen und sei an der Börse niedrig bewertet. So signalisiere das Kursziel der Analysten von 19,20 Euro für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von etwa 50 Prozent, auf dessen Basis sie das Urteil „Buy“ bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.11.2024 um 8:35 Uhr)

