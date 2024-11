Siemens Energy: Trotz 300%-Rallye noch nicht zu teuer, sagt dieser Analyst

12 Monate später ist der Energietechnikkonzern vom Sorgenkind zum Überfliegen geworden. Der Aktienkurs hat sich seit Jahresanfang vervierfacht. Das Geschäft mit Gas und Stromnetzen beite erhebliches Wachstumspotenzial, schreibt Berenberg-Analyst Philip Buller in einem neuen Report zur Aktie. Er hebt das Kursziel für Siemens Energy auf 70 Euro an – ein Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent im Vergleich zum aktuellen Niveau.

Gut ein Jahr ist es her, dass die Stimmung rund um Siemens Energy im Keller war. Die Qualitätsprobleme bei der Windkrafttochter Gamesa hatten die Aktie auf unter 10 Euro gedrückt. Das Unternehmen machte einen Verlust von 4,5 Milliarden Euro. Sogar der deutsche Staat musste mit einer Milliarden-Bürgschaft einspringen

Der Experte vergleicht das Unternehmen detailliert mit dem US-Konkurrenten GE Vernova, einem der größten Wettbewerber. Dabei wird die Bewertung von GE Vernova als um 150 Prozent höher eingeschätzt, was Berenberg für ungerechtfertigt hält.

Eine sogenannte Reverse-SOTP-Analyse (Sum of the Parts) zeigt, dass die Windkraftsparte von Siemens Energy derzeit mit einem negativen Wert von -8 bis -20 Milliarden Euro bewertet wird. Allerdings könnte diese Division bei einer positiven Neubewertung bis zu 6 Milliarden Euro wert sein, was einem potenziellen Bewertungsaufschwung von bis zu 26 Milliarden Euro entspricht.

Tiefpunkt Ende 2023 der falsche Referenzpunkt

Die Analysten erkennen an, dass es schwerfällt, nach der beeindruckenden Kursrallye frisches Kapital zu investieren. Dennoch sei der Startpunkt im Januar 2024 der falsche Referenzpunkt, da die Herausforderungen der Windkraftsparte aus dem Jahr 2023 überbewertet wurden. Seither habe sich die fundamentale Lage stark verbessert.

Siemens Energy konnte im vierten Quartal 2024 Bestellungen in Höhe von rund 15 Milliarden Euro verbuchen, 23 Prozent über den Erwartungen, während der Free Cashflow bei 932 Millionen Euro – etwa 80 Prozent über dem Konsens – lag.

Berenberg lobt auch den mittelfristigen Ausblick: Bis 2028 erwartet Siemens Energy ein jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich sowie eine operative Marge von 10 bis 12 Prozent. Dies könnte zu einem Kern-Free-Cashflow von über 4 Milliarden Euro pro Jahr führen. Besonders die Segmente Gas Services und Grid Technologies bieten laut Analysten Raum für überdurchschnittliches Wachstum.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





