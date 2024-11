Varta: Heutiger Gerichtstermin! Aktie haussiert um 18 Prozent!

Am heutigen Montag treffen sich Aktionäre und Gläubiger des in Schwierigkeiten geratenen Batterieherstellers Varta, um über Sanierungspläne zu beraten. Ein Termin ist für 10.30 Uhr angesetzt, bei dem die Pläne in einem Stuttgarter Hotel mit den Beteiligten diskutiert und anschließend zur Abstimmung gestellt werden, wie aus einer Bekanntmachung des Stuttgarter Amtsgerichts hervorgeht. Varta-Chef Michael Ostermann erwartet etwa 100 bis 200 Teilnehmer.

Die Varta-Leitung sieht den Prozess als unumgänglich, während Aktionärsschützer Widerspruch einlegen und auf die Verfassungswidrigkeit der Maßnahmen pochen. Die Schutzgemeinschaft der Kleinanleger hat hierzu sogar Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.

Ostermann rechnet damit, dass das Verfahren bei Zustimmung bis spätestens Ende Januar abgeschlossen sein könnte. Danach würden die Varta-Aktien von der Börse genommen und neue Unternehmenszahlen für 2023 und die ersten Quartale von 2024 veröffentlicht werden. Sollte der Widerstand der Aktionäre Erfolg haben, könnte sich der Prozess jedoch verzögern.

Was die Zukunft des Unternehmens angeht, plant Varta, alle deutschen Standorte zu erhalten und die Mitarbeiterzahl von etwa 4.000 beizubehalten, obwohl in der Verwaltung Stellen abgebaut und in der Produktion neue Mitarbeiter gesucht werden sollen. Trotz mehrfacher Korrekturen der Umsatzprognosen nach unten und einem erwarteten Jahreserlös von 750 bis 800 Millionen Euro bleibt Ostermann für die Zukunft des Unternehmens vorsichtig optimistisch. Er betont, dass das Hauptproblem Vartas in der Verschuldung liege und nicht in der operativen Leistung. Im Konsumgütermarkt sei man gut aufgestellt, und auch im Bereich der Hörgeräte sowie der Energiespeicher für Photovoltaikanlagen sehe er Wachstumspotenzial.

Die Varta-Aktie haussiert am Montag um über 18 Prozent. Die Titel haben in diesem Jahr knapp 90 Prozent an Wert verloren. Bereits am Freitag haben die Aktien über 8 Prozent dazugewonnen, nachdem Kleinanleger Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hatten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Varta Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,99 % und einem Kurs von 2,65EUR auf Tradegate (25. November 2024, 08:53 Uhr) gehandelt.