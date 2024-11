Unicredit will Banco BPM für 10 Milliarden Euro schlucken

MAILAND (dpa-AFX) - Die an der Commerzbank interessierte italienische Großbank Unicredit will die heimische Konkurrentin Banco BPM für etwas mehr als 10 Milliarden Euro übernehmen. Die mögliche Akquisition der Commerzbank ist davon unberührt, wie die Unicredit am Montag in Mailand mitteilte.

Die Unicredit betonte aber, dass der Aufschlag bei rund 15 Prozent im Vergleich zum Kurs vom 6. November liegt. Damals hatte die Banco BPM angekündigt, den Vermögensverwalter Anima übernehmen zu wollen. Die Banco BPM wird derzeit mit etwas mehr als 10 Milliarden Euro bewertet; die Unicredit kommt auf rund 62 Milliarden Euro.

Die italienische Großbank hatte sich zuletzt etwas mehr als ein Fünftel an der Commerzbank gesichert und ist an einer Übernahme der deutschen Konkurrentin interessiert. Die Commerzbank, an der der Staat als Folge der Rettung in der Finanzkrise immer noch rund zwölf Prozent hält, ist an der Börse derzeit rund 18 Milliarden Euro wert.

Die Bundesregierung und die Commerzbank selbst haben sich gegen eine Übernahme durch die Unicredit positioniert. Unicredit-Chef Andrea Orcel hatte zuletzt immer wieder betont, keine Eile zu haben und etwa ein Jahr Zeit bis zu einer Entscheidung zu haben. Die Unicredit ist in Deutschland seit der Übernahme der HVB im Jahr 2005 für rund 15 Milliarden Euro stark vertreten, auch wenn die Italiener die Münchener Bank kräftig zurechtgestutzt haben.

Das Interesse der Unicredit an Banco BPM dämpfte am Montag bereits vorbörslich die Übernahmefantasie rund um die Commerzbank. Der Kurs des Frankfurter Kreditinstituts sank im Handel auf der Plattform Tradegate um vier Prozent.

Mit der Übernahme der Banco BPM will Orcel unterdessen seine Position als Nummer zwei hinter der Intesa Sanpaolo stärken. Die Unicredit und die Banco BPM würden sich geografisch sehr gut ergänzen. Orcel geht davon aus, dass die Übernahme im Sommer 2025 unter Dach und Fach ist. Im ersten Jahr nach der Akquisition würde die Integration der Banco BPM rund zwei Milliarden Euro kosten.

Die Einspareffekte bezifferte die Bank in einer Mitteilung auf jährlich 900 Millionen Euro vor Steuern. Das wäre rund 14 Prozent der aktuellen gemeinsamen Kosten in Italien. Zwei Jahre nach dem Abschluss der Übernahme will Orcel diese Einspareffekte realisiert haben und verweist auf die Erfahrung der Bank bei Übernahmen. Zudem erhofft er sich positive Folgen für die Erträge von rund 300 Millionen Euro pro Jahr./zb/stk/ngu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 3,649 auf Tradegate (25. November 2024, 08:50 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -9,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,16 %. Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 17,17 Mrd.. Commerzbank zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +17,24 %/+37,93 % bedeutet.