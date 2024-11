Solides Wachstum geplant!

Diese hervorragenden Aussichten haben sich in eine Aufwärtssequenz umgemünzt. Bereits Ende September 2023 trugen die Marktteilnehmer zum Start der Sequenz bei, die aktuell immer noch intakt erscheint. Von Ende März 2024 bis Ende Juni wurde der Trend durch eine Seitwärtsrange unterbrochen. Aktuell befindet sich der Aktienkurs leicht in der oberen Hälfte des Aufwärtstrends und hat das Allzeithoch vom 11. November bei 327,20 Euro im Visier. Seit der Überwindung des Kursniveaus bei 289,30 Euro, was dem alten Allzeithoch vom 24. Januar 2020 entspricht, hat der Kurs sprunghaft neues Terrain erobert. Fundamental betrachtet war die betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit damals geringer. Vom Gewinn aus dem Jahr 2019 getragen, ereilte dem Unternehmen 2020 die Coronakrise. Der Gewinn 2019 bei 9,23 Euro pro Aktie sank in 2020 auf 2,63 Euro und hatte den Kurseinbruch im Vorfeld zur Folge. Für das Jahr 2026 ist ein Bilanzgewinn von 16,50 Euro geplant und geltender Konsens. Damit sinkt das entsprechende erwartete KGV auf 18,68. Im historischen Vergleich gehört dieser Wert zu den niedrigsten Ausprägungen. Aus diesem Blickwinkel sollte die Aufwärtssequenz aus heutiger Sicht weiterlaufen.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz: