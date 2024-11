Händler locken mit den besten Deals des Jahres (FOTO)

Oberhausen (ots) - Der Countdown läuft. Am Freitag, den 29. November ist Black

Friday 2024. Doch die meisten Händler starten bereits heute in die

Schnäppchensaison. Zum Auftakt der Black Week werben hunderte Marken und Shops

online wie offline um die Gunst der Kunden. Einen Überblick über die Aktionen

der Händler bietet BlackFriday.de (https://www.blackfriday.de/) , Deutschlands

ältestes Black-Friday-Portal.



(Kostenfreie Black Friday PR-Bilder)

(https://www.blackfriday.de/pressematerial#pressebilder)





In seinem Ursprungsland ist der Black Friday seit Jahrzehnten eine festeInstitution und bringt jedes Jahr Millionen Amerikaner dazu tumultartig dieGeschäfte zu stürmen, um die besten Blockbuster-Deals zu ergattern. Traditionellfindet der Black Friday immer am Freitag nach dem amerikanischen ErntedankfestThanksgiving statt und gilt als der umsatzstärkste Tag des ganzen Jahres.80 Prozent planen Einkäufe am Black FridayAuch in Deutschland möchten in diesem Jahr wieder viele Verbraucher am BlackFriday auf Schnäppchenjagd gehen, wie BlackFriday.de in einer repräsentativenUmfrage herausgefunden hat. Von den 1.003 befragten Personen planen 80 Prozentetwas am Black Friday 2024 einzukaufen und hoffen dabei kräftig sparen zukönnen.Verbraucher geben mehr aus - trotz InflationDie Bereitschaft, mehr Geld auszugeben, wächst. 57 Prozent der Befragten planenein Budget zwischen 101 und 500 Euro. Interessanterweise steigt auch der Anteilderer, die mehr als 500 Euro ausgeben wollen: 14 Prozent der Befragten, einAnstieg im Vergleich zu den Vorjahren (10 Prozent 2022 und 12 Prozent 2023).Flexibilität beim Budget: 89 Prozent geben mehr aus, wenn ein gutes AngebotlocktObwohl viele Käufer ein Budget festlegen, sind 89 Prozent bereit, mehr Geldauszugeben, wenn sich ein besonders attraktives Angebot zeigt. Die Lust aufSchnäppchen bleibt ungebrochen - und ist in Zeiten der Unsicherheit umso größer.Viele Händler bieten eine ganze Woche lang RabatteBeschränkte sich der Black Friday früher nur auf den Freitag oder höchstens aufdas gesamte Wochenende, starten immer mehr Händler mittlerweile bereits amMontag und bieten eine ganze "Black Week" an. Für die Kunden bedeutet das, dasssie sich entspannt über die besten Angebote informieren und dann gezieltzuschlagen können.Eine Übersicht über die Deals und Rabattaktionen der Händler bietet das PortalBlackFriday.de. Bereits jetzt sind hunderte Aktionen aus Deutschland auf derWebseite und in der App gelistet. Hier einige Highlights der Black Week 2024:- Dyson-Technologie wie Staubsauger und Luftreinigermit bis zu 250 Euro Rabatt- ONYX COOKWARE bietet bis zu 60% Rabatt auf innovative Küchengeräte- 1x kaufen, 2x freuen bei Samsung: 1 Produkt kaufen, ein weiteres kostenloserhalten- Traumhafte AIDA Karibik Kreuzfahrten - schon ab 1.799 EUR p. P. für 14 Tageinklusive Flug- B2B Deal für Händler: SumUp Kassensystem Lite und Solo mit 111 Euro RabattÜber BlackFriday.de:BlackFriday.de ist die älteste Plattform für Rabatte und Sonderaktionen rund umden Black Friday in Deutschland. Mit einer Vielzahl von Partnern ausverschiedenen Branchen bietet die Seite Verbrauchern die besten Angebote desJahres.Pressekontakt:Gall Marketing GmbHSimon GallLothringer Str. 1246045 OberhausenE-Mail: mailto:info@blackfriday.deTel.: (0208) 88 289 821Web: https://www.blackfriday.de/Short-URL: bf.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111552/5915715OTS: BlackFriday.de