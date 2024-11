Gleich zwei Megatrends im Fokus

Viele Investoren im Rohstoffsektor stehen derzeit vor einer schwierigen Entscheidung: Ausufernde Schulden und anhaltende geopolitische Gefahren treiben den Goldpreis. Gleichzeitig wird die Dekarbonisierung der Welt weiter vorangetrieben. Beide Trends versprechen ein nachhaltiges Wachstum. Doch in welchen sollte ein Anleger am besten investieren? Die Antwort von Q Precious & Battery Metals (CSE: QMET, WKN: A40QEV) ist ebenso simpel wie zukunftsträchtig: in beide natürlich.