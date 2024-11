Defence ernennt Dr. Maxime Parisotto zum CSO, Director of Science and Business Development

Vancouver, BC, Kanada, 25. November 2024 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen auch Radiopharmazeutika und neuartige ADC-Produkte unter Verwendung seiner eigens entwickelten Plattform- und Arzneimittelverabreichungs-Technologien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Maxime Parisotto dem Unternehmen als Chief Scientific Officer, Director of Science and Business Development beigetreten ist.

Dr. Maxime Parisotto ist ein versierter Biochemiker mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen akademische Forschung, Arzneimittelentwicklung und Innovation. Er hat einen PhD-Abschluss in Biochemie mit den Schwerpunkten Brustkrebs und Stoffwechsel und war als Postdoktorand an renommierten Institutionen tätig, darunter das IGBMC in Straßburg (Frankreich) und die Université de Montréal. Als Senior Analyst war er in wichtige Investitionsentscheidungen bei adMare Bioinnovations eingebunden. Er besitzt außerdem ein Diplom in „Life Science Entrepreneurship Development“ der Concordia University und wird im April 2025 sein MBA-Studium an der Sherbrooke University abschließen.

Dr. Parisotto kann auf eine solide Führungsbilanz verweisen; unter anderem hat er multidisziplinäre Teams geleitet, die zu einflussreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen beigetragen haben. Vor seiner Tätigkeit bei adMare zeichnete er für Forschungsinitiativen im Bereich Krebsbiologie und Stammzellen an Institutionen wie dem IRCM und der Université de Montréal verantwortlich. Er ist ein aktives Mitglied des kanadischen Biotech-Ökosystems, verfügt über umfangreiche berufliche Kontakte und nimmt regelmäßig an nationalen und internationalen Konferenzen teil. Im Zentrum seiner Forschungs- und Geschäftsinteressen stehen die Arzneimittelentwicklung von der Entdeckung bis zur klinischen Phase und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und Investoren mit dem Ziel, Innovationen in der Biopharmazie voranzutreiben. Seine wissenschaftlichen Fachkompetenzen liegen hauptsächlich in den Bereichen Onkologie, Proteinbiochemie, Zellstoffwechsel und Stammzellenbiologie.

