Q Precious & Battery Metals setzt auf gleich zwei Megatrends

Viele Investoren im Rohstoffsektor stehen derzeit vor einer schwierigen Entscheidung: Ausufernde Schulden und anhaltende geopolitische Gefahren treiben den Goldpreis. Gleichzeitig wird die Dekarbonisierung der Welt weiter vorangetrieben. Beide Trends versprechen ein nachhaltiges Wachstum. Doch in welchen sollte ein Anleger am besten investieren? Die Antwort von Q Precious & Battery Metals (CSE: QMET, WKN: A40QEV) ist ebenso simpel wie zukunftsträchtig: in beide natürlich.



Quelle: Depositphotos

Mehrere Eisen im Feuer zu haben, ist auch für Explorationsunternehmen von großem Vorteil, vor allem dann, wenn es sich um sehr heiße Eisen handelt. Q Precious & Battery Metals hat sich in den vergangenen Jahren konsequent in diese höchst interessante Position hineingearbeitet, denn das Unternehmen hat systematisch aussichtsreiche Projekte für die Exploration von Gold und kritischen Mineralien akquiriert.

Heute verfügt Q Precious & Battery Metals deshalb über sieben separate Projekt, die eine aussichtsreiche Suche nach Gold und kritischen Mineralien ermöglichen. Als kritisch hat die kanadische Regierung insgesamt 31 Elemente eingestuft. Sie sind unverzichtbar, sollen in moderne Technologien bei der Energieerzeugung und der Energieübertragung zum Einsatz kommen. Zu ihnen zählen u.a. Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer, Graphit und die Seltenen Erden.

Der Schwerpunkt der Aktivitäten von QMET liegt dabei auf dem Südwesten der kanadischen Provinz Québec, also einem geologisch äußerst attraktiven und gleichzeitig sehr rechtssicherem Raum. Hier verfügt Q Precious & Battery Metals über fünf Projekte, die zu 100% im Besitz des Unternehmens sind. Auf ihnen wird nicht nur nach Gold, sondern auch nach Lithium, Nickel, Kobalt, Zink, Molybdän und den Elementen der Platingruppe gesucht.

McKenzie East ist eine hervorragende Gold-Liegenschaft

Herausragend ist die McKenzie-East-Gold-Liegenschaft. Sie liegt nördlich der Stadt Val-d’Or im bekannten Abitibi-Grünsteingürtel. In dieser Region sind nicht nur sehr viele Explorer tätig, sondern gerade in der unmittelbaren Umgebung werden auch mehrere Goldminen und Verarbeitungsanlagen betrieben. Q Precious & Battery Metals ist damit nicht nur am richtigen Ort tätig, sondern kann dort auch auf eine gut ausgebaute Infrastruktur zurückgreifen.

So ist das 1.656 Hektar große Gelände beispielsweise über mehrere Holzfällerstraßen ganzjährig leicht zugänglich. Das Problem, das eigene Projekt nicht oder nur mit dem Hubschrauber erreichen zu können, hat Q Precious & Battery Metals deshalb nicht. In Québec kehrt deshalb auch in der kalten Jahreszeit auf den Explorationsprojekten keine Winterruhe ein. Im Gegenteil: Wenn der Boden gefroren ist und das schwere technische Gerät problemlos tragen kann, werden die Arbeiten mit einer besonders hohen Intensität fortgesetzt.

Die 1.656 Hektar große McKenzie-East-Gold-Liegenschaft weist ein Grundgestein auf, das von einer einen bis 20 Meter tiefen Schicht bedeckt ist, die hauptsächlich aus Sand, Kies und Ton besteht. Nur rund zwei Kilometer entfernt liegt das von Monarch Gold explorierte McKenzie-Break-Projekt. Auf ihm konnte Monarch Gold eine 939.860 Tonnen mit 1,59 g/t Gold umfassende Tagebauressource und eine 281.739 Tonnen mit durchschnittlich 5,90 g/t Gold umfassende Untertageressource abgrenzen.

Ebenfalls sehr aussichtsreich ist die Golden-Valley-Property. Sie liegt etwa 170 Kilometer nördlich der Stadt Val d’Or und 26 Kilometer südlich der Casa-Beradi-Mine, die von Hecla Mining betrieben wird, ebenfalls in einem etablierten Goldbergbaubezirk, in dem seit 1901 in über 100 Minen 170 Millionen Unzen Gold produziert wurden.

Lithium und kritische Mineralien stehen auf den anderen Projekten im Mittelpunkt

Auf dem La-Corne-Projekt steht für Q Precious & Battery Metals das Lithium im Vordergrund. Die Liegenschaft gilt aber auch als aussichtsreich für Kupfer, Zink, Blei und Molybdän. Eine bereits durchgeführte luftgestützte magnetische Vermessung bestätigt diese Annahmen ebenso wie die am Boden durchgeführten Studien. Durch diese Arbeiten konnten mehrere Bohrziele identifiziert werden.

Lithium steht auch auf dem Pontax-Projekt im Mittelpunkt. Hier werden 101 zusammenhängende Claims mit einer Gesamtfläche von 5.376 Hektar kontrolliert. Was diese noch nicht sehr stark explorierte Liegenschaft derzeit interessant macht, sind die Erfolge der direkten und weiter entfernten Nachbarn. Zu ihnen zählen Patriot Battery Metals mit seinem Pontax-Projekt, Brunswick Exploration mit seinem Stria-Lithiumprojekt und die großen Liegenschaften, die von Li-FT Power Ltd. kontrolliert werden.

Da die Exploration des Pontax-Projekts erst ganz am Anfang steht, ist Q Precious & Battery Metals derzeit damit beschäftigt, alle verfügbaren historischen Daten zu sammeln und auszuwerten, um auf dieser Basis die Planung für die erste Phase der eigenen Exploration anlaufen zu lassen.

Spannendes Wasserstoffprojekt als Bonus

Abgerundet wird das Projektportfolio durch das Lorrain-Projekt, das derzeit auf sein Wasserstoff-Potenzial untersucht wird. Denn das Projekt liegt direkt im Gebiet der großen Wasserstoffentdeckung, die Quebec Innovative Materials (CNX QIMC) im Sommer dieses Jahres gemacht hat!

Diese Entdeckung löste nicht nur einen erheblichen Kursanstieg bei QIMC sondern auch einen regelrechten Wasserstoff- und Absteckungsrausch aus, wobei sich zahlreiche neue Player bemühten, sich aussichtsreiche Landpositionen zu sichern. Und auch das Interesse an QMET’s Projekt ist laut CEO Richard Penn im Zuge dessen ebenfalls signifikant gestiegen. Denn das Unternehmen hält das Lorrain-Projekt, das nur 14 Kilometer von QIMC-Gelände entfernt ist, schon seit mehreren Jahren. Man beginnt aber erst jetzt es auch auf Wasserstoff hin zu untersuchen. Noch diesen Winter sollten die Geologen des Unternehmens auf das Projekt gehen und dort erste Proben entnehmen.

Hinzu kommt noch das Versant-Projekt auf dem Q Precious & Battery Metals nach Uran und Seltenen Erden suchen wird. Diese Liegenschaft befindet sich nahe der Gemeinde Lac Jerome in der Cote-Nord-Region der Provinz Quebéc. Durch das Projekt verläuft ein Trend, der neben erhöhten Uranwerten auch Seltene Erden enthält. Diese Kombination ist für Q Precious & Battery Metals sehr faszinierend. Das Unternehmen ist daher bestrebt, alle verfügbaren Daten zu sammeln und die zukünftigen Arbeiten auf dem Projekt vorzubereiten.

Fazit: Für Q Precious & Battery Metals spricht, dass die verschiedenen Projekte, so unterschiedlich sie auch sind, alle in Québec gelegen und damit leicht und schnell zu erreichen sind. Lange Anreisen zu weit von einander entfernten Projekte bleiben den geologischen Teams damit erspart. Das spart viel Zeit und Geld, das stattdessen in die weitere Erkundung der Projekte gesteckt werden kann. Zwar steht das Unternehmen mit seinen Arbeiten auf den meisten Projekten noch am Anfang, doch steht dem damit verbundenen größeren Risiko natürlich auch eine größere Chance gegenüber. Wird Q Precious & Battery Metals sie nutzen können? Die Möglichkeit dazu ist zumindest gegeben. Goldinvest wird Entwicklung daher für seine Leser im Auge behalten.

